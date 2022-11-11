Найімовірніше, його встановили партизани.

У п'ятницю, 11 листопада, в центрі окупованого росіянами Херсона з'явився прапор України. Звільнення міста наближається.

Як повідомляє місцевий журналіст Костянтин Риженко, український прапор встановили активісти руху опору.

"Рух опору передає вітання. Слава Україні. Фото зараз", - написав Риженко, опублікувавши фотофакт.

Судячи з фото, український прапор встановили перед будівлею Херсонської обласної державної адміністрації.

Звільнення Херсону: що відомо про контрнаступ ЗСУ

Днями ЗСУ відновили активне просування на Херсонському напрямку, разом з цим росіяни заявили про нібито заплановане відведення своїх військ з правого берега області.

Україна поки не бачить ознак того, що ворог вирішив попрощатися з обласним центром без боїв, зазначив після заяви генерала Суровікіна радник глави ОП Михайло Подоляк.

Крім того, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, Росії знадобиться не менше тижня для виведення військ. За його даними, у Херсоні та області перебуває приблизно 40 тисяч окупантів.

У Генштабі, своєю чергою, підтвердили звільнення 12 населених пунктів, зазначивши, що ворог продовжує мінування доріг та цивільної інфраструктури, а також дообладнання системи оборонних рубежів.

На думку західних аналітиків, відступ російських військ дозволить звільнити Херсонську область до річки Дніпро найближчими днями або тижнями.

За даними Генштабу, на тлі успіхів ЗСУ на півдні ворог атакував українських захисників одночасно на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Обстрілювали позиції ЗСУ і на Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

Вас також можуть зацікавити новини: