Дмитро Лубінець зазначив, що катували українців представники російської армії.

В катівнях на Херсонщині тримали навіть дітей, жорстокість була ще більшою ніж на інших окупованих територіях.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що визволення від російських військових Херсонщини відкрило нові факти жорстокого поводження — жителі області піддавалися жорстокішим методам катування, ніж в тих областях, що раніше були під тимчасовою окупацією – Харківщина, Київщина, Чернігівщина.

"На території вказаних областей ми фіксували катівні, але на території Херсонської області вперше були встановлені факти (зі свідчення людей, які перебували в цих катівнях), що одночасно в камерах катівень тижнями цілодобово тримали чоловіків і жінок разом. Тортури, побиття, сексуальне насильство, але чоловіків і жінок разом — не тримали. При чому, їх не випускали тижнями. Навіть в туалет треба було ходити жінкам при чоловіках, а чоловікам – при жінках", - написав омбудсмен у Facebook.

Відео дня

Лубінець зазначає, що є ще одна відмінність: у кожній камері були встановлені відеокамери для спостереження, запис вівся зі звуком. За його словами, люди, які піддавалися тортурам це зрозуміли, бо як тільки херсонці починали говорити про окупацію, то миттєво до камер забігали люди в масках і всіх жорстоко били.

При цьому він вказав, що ще однією відмінністю було те, що була окрема камера, де тримали підлітків.

"Ми зараз встановлюємо їхній вік. Люди розповідають, що деякі хлопці виглядали приблизно на років 14", - зазначив він.

За його словами, в інших областях ми не виявляли камер для дітей чи підлітків. Лубінець зазначає, що з точки зору Міжнародного гуманітарного права, ми спостерігаємо погіршення поводження з цивільними громадянами України. Це найгірші і найцинічніші прояви порушення Женевських конвенцій.

"Для мене це виглядає так, що коли представники РФ бачили людей з проукраїнським світоглядом, то це їх ще більше провокувало вдаватися до надзвичайно жорстокого поводження з місцевим населенням. Це не просто залякування, як було раніше, це більш показово, жорстоко, щоб всі про це знали. Мета — зламати херсонців для того, аби вони боялися, мовчали, не виходили на мітинги, де озвучували свою приналежність до України. Це очевидне придушенням громадського спротиву з елементами воєнних злочинів проти людяності", - наголосив уповноважений Верховної Ради з прав людини .

Лубінець зазначає, що попри те, що вони ховали свої обличчя від херсонців за масками, відомо, що катували наших людей представники росгвардії та військовослужбовці російської армії.

Звільнення Херсона - що відомо

З перших днів повномасштабного війни Росії проти України більша частина Херсонської області опинилася в окупації. 10 листопада керівник ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що українські бійці з 1 жовтня звільнили від російських окупантів майже 1,4 тис. кв. км, а 11 листопада ЗСУ зайшли до Херсона.

В місті українські правоохоронці виявили чергові катівня російських окупантів. При цьому Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець вказав, що є докази вбивств жертв тортур.

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