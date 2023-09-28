Очікувано, що на території панують антиросійські настрої.

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області збільшилась кількість випадків пограбування місцевих з боку російських загарбників.

Як повідомляє Центр національного спротиву, солдати РФ викрадають автомобілі та гроші під приводом "боротьби з підпіллям". Крім того, людей звинувачують у начебто "нелояльності" та допомозі Збройним силам України, після чого грабують їхні помешкання.

"Причиною тому, окрім "загадковості російської душі", є низька дисципліна у Збройних силах Російської Федерації, через що в армії ворога також процвітає пияцтво та випадки дезертирства", - додали у ЦНС.

Відео дня

У зв'язку з нинішньою ситуацією окупаційна адміністрація навіть поскаржилася в Кремль, адже в регіоні панують "антиросійські настрої".

Війна в Україні - ситуація на окупованій території

Росіяни продовжують проводити мобілізацію на тимчасово окупованих територіях півдня України. Зокрема, на Херсонщині, видаючи паспорти РФ, вони вручають чоловікам повістки до військкомату для постановки на облік.

Крім того, загарбники намагаються "перевиховати" українських дітей через мілітаризацію освіти та поширення пропаганди в навчальних закладах, "посвячують" їх в "орлят РФ".

Вас також можуть зацікавити новини: