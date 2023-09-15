Наразі загарбники вже розробили мобілізаційний план й почали видачу повістки офіцерам запасу.

Російські загарбники вирішили провести мобілізацію місцевих жителів на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Донецької областях для війни проти України. Для цього РФ використовує фальшиві вибори.

"На тимчасово окупованих територіях триває підготовка до початку мобілізації місцевого населення на війну проти Батьківщини", - інформує Центр національного спротиву.

За даними підпілля, на тимчасово захопленій території Херсонської області ведеться підготовка до призову військовозобов'язаних жителів на службу в російську армію. "Військкомат" окупантів вже розробив мобілізаційний план й почав видачу повістки офіцерам запасу. Загарбники працюють на основі даних, які українці надавали під час фейкових виборів та роздачі продуктових наборів.

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Як зазначається, у Донецькій області під час так званих виборів роздали 100 повісток. Окупанти активно складають списки осіб 2006 року народження, яких хочуть мобілізувати у 2024 році.

Мобілізація в окупаційну армію

Як повідомляв УНІАН, на війні загинули понад 20 тисяч мобілізованих мешканців окупованої Горлівки.

Мер Мелітополя Іван Федоров попереджав, що окупанти планують почати масову мобілізацію населення на захоплених територіях одразу після того, як проведуть "вибори" в місцеві органи влади.

Партизани руху "Атеш" також розповідали, що окупанти готують масштабну мобілізацію для майже всіх вікових груп Криму.

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