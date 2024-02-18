Звіт дала 47-ма окрема механізована бригада.

У 47-й окремій механізованій бригаді розповіли, що знищили у районі Авдіївки понад 7 тисяч російських окупантів та понад сотню одиниць ворожої техніки.

Зазначається, що бригада продовжує тримати визначені рубежі на Авдіївському напрямку.

"За весь період воїни 47 ОМБр відбили три фази наступу російських окупантів, не даючи ворогу просунутися в районі Степового та Очеретине. Втрати ворога в зоні відповідальності нашої бригади склали: понад 7 000 особового складу, понад 100 одиниць техніки (з них два танки Т90), 25 безпілотників (ZALA, Ланцет, SuperCam)", - йдеться у повідомлені.

Окрім цього, артилеристи цього військового підрозділу уразили та знищили 3 командних спостережних пункти, 12 складів з боєприпасами, 16 мінометних розрахунків, 6 гармат та 18 вантажних автомобілів.

"Битва триває. Ворог продовжуєш наступати. Світла та вічна памʼять нашим побратимам, які віддали своє життя в боях за Авдіївку. Помстимося!", - наголошують військові.

Куди РФ може піти після Авдіївки

Нагадаємо, секретар Комітету ВР України з питань національної безпеки Роман Костенко вважає, що окупанти, ймовірно, "візьмуть слід" за ЗСУ після їх відступу з Авдіївки. За його даними, наразі Росія зосередила найбільше військ саме на Авдіївському та Куп'янському напрямку. Нардеп акцентував, саме тому потрібно, щоб тилові резерви ставали оборону та пропускали через себе війська, які вже виснажили окупанти.

За словами Костенка, також є кілька напрямків, на яку Росія могла скерувати увагу. Зокрема, на Херсонщині зараз теж важко: окупанти протиставляють армії України свої КАБи, артилерію, намагаючись вибити ЗСУ. Це робиться для того, щоб Україні не будо звідки стягнути резерви, акцентував секретар комітету нацоборони ВР.

Вас також можуть зацікавити новини: