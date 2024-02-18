BBC пише, що зволікання із західною допомогою сприяли тому, що ЗСУ були змушені вийти з Авдіївки.

Українські сили вийшли з Авдіївки "з метою збереження життя та через загрозу оточення". Це найбільша перемога Москви після невдалого контрнаступу України минулого року.

Як йдеться у матеріалі BBC, у 2014 році Росія вже ненадовго окуповувала Авдіївку. Втім, зараз важливо зрозуміти, чи не стане втрата міста початком нового прориву загарбників.

Розмір має значення як ніколи

Оскільки це війна на виснаження, різниця в розмірах України та Росії стає все більш очевидною. 144-мільйонне населення Росії більш ніж у чотири рази перевищує населення України.

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Попри втрату тисяч солдатів у цій операції, окупаційна армія збільшила свою чисельність, компенсувавши втрати майже негайно.

Українські війська теж зазнали втрат, хоча й не таких масштабних. Росія захопила майже повністю зруйноване місто, як й інші населені пункти Донбасу.

Третя штурмова бригада Збройних сил України, яка увійшла в місто за кілька днів до виходу сил, заявила, що їх атакує піхота з усіх боків. Росія зосередила в цьому районі своїх найкраще підготовлених військових і скидала на місто до 60 авіабомб на день.

Під час оборони Бахмута генерала Олександра Сирського, чинного главкома, критикували за те, що він надто довго тримався в ньому. Його звинувачували в прагненні до символічної перемоги ціною непотрібних втрат. Здається, рішення про вихід з Авдіївки він ухвалював, враховуючи досвід.

Атаки хвилями

Росія захопила Авдіївку не з першї спроби. З жовтня минулого року Москва хвилю за хвилею атакувала місто. З позицій на висотах і посиленої оборони в промисловому місті українці змогли стримати їх прицільними ударами. Підступи до міста були всіяні російськими трупами та знищеною бронетехнікою.

Тепер здається, що російські війська пробили оборону, яку зміцнювали з 2014 року. Натомість Україна не змогла зруйнувати російські укріплення в інших місцях.

"Росія не може досягти стратегічних цілей, тільки тактичних", - заявив заступник командира 3-ї десантно-штурмової бригади майор Родіон Кудряшов.

Військовий зазначив, що росіяни переважають за чисельністю українців у відношенні сім до одного. "Це як битися з двома арміями", - сказав він.

Кудряшов впевнений, що росіяни не будуть просуватися далі до таких міст, як Покровськ і Костянтинівка, але це не гарантовано. Натомість росіяни добилися послаблення тиску на Донецьк, що розташований поруч.

Наслідки

Росія вже робила подібні операції в Сєвєвродонецьку та Лисичанську в 2022 році. Однак західна зброя та мотивоване військо зробили неймовірний прорив, здійснивши контрнаступ в Херсонській та Харківській областях.

"Але зараз це інша війна. Глобальна політика має більш значний вплив на поле бою. Затримка західної допомоги безпосередньо сприяла цьому ймовірному українському відступу в Авдіївці", - пише видання.

Українцям доводиться економити боєприпаси та стримувати низький моральний дух війська.

"Авдіївка може бути не єдиним виходом, який розглядає Київ. Президент Росії Володимир Путін теж все ще хоче всю Україну, і все ще можливо, що він її забере. Така перспектива може або відновити єдність Заходу в спробах запобігти цьому, або підігріти скептицизм щодо того, що Україна ніколи не зможе виграти цю війну, попри на надзвичайну оборону, яку вона продемонструвала в Авдіївці та інших місцях", - йдеться у матеріалі.

Вихід Сил оборони з Авдіївки

Як писав УНІАН, пізно вночі 17 лютого командувач оперативного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що українські сили, відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. Він стверджував, що оточення українських сил не допущено.

Коментуючи процес виходу з Авдіївки, кількома годинами раніше Тарнавський повідомив, що "декілька наших бійців" потрапили в полон під час спроби прорватися на безпечніші позиції.

У 3-й штурмовій бригаді також визнали поодинокі випадки потрапляння в полон, але запевнили, що на рівні відділень, взводів та підрозділів таких випадків не було.

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