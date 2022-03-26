23 березня військовослужбовці збройних сил РФ прийшли додому до старости, незаконно затримали її, її чоловіка та сина й вивезли їх у невідомому напрямку.

На Київщині окупанти викрали старосту села Мотижин та її родину.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, 23 березня військовослужбовці збройних сил РФ прийшли додому до старости села Мотижин Макарівської ОТГ, незаконно затримали її, її чоловіка та сина. Зазначається, що окупанти вивезли їх у невідомому напрямку.

За фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) розпочато кримінальне провадження.

Нагадаємо, зо даними ООН окупанти викрали щонайменше 36 громадян України на тимчасово захоплених територіях.

За даними віце-прем'єр-міністра Ірини Верещук, російські окупанти взяли в полон 14 міських голів.

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