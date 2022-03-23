Чоловіка забрали у невідомому напрямку.

Рашисти викрали херсонського депутата, директора драмтеатру й проукраїнського активіста Олександра Книгу в селі Олешки Херсонської області.

Про це йдеться у повідомленні Telegram Верховної Ради.

Цьому передували незаконні обшуки росіян у театрі.

Рашисти продовжують тероризувати населення окупованих територій. Не маючи змоги встановити свою владу, вони вдаються до арештів відомих та впливових в регіоні та країні особистостей.

Окупанти з 2 березня тимчасово контролюють Херсон та околиці. Відтоді місцеві мешканці постійно виходять на проукраїнські мітинги.

Завдяки сильному опору громадянського суспільства росіяни провалили пропагандистську акцію з "визнанням "ХНР".

При цьому з’являються повідомлення з різних міст, тимчасово захоплених РФ, про примусовий вивіз українських громадян до Росії, куди людей відправляють у фільтраційні табори.

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