Рашисти викрали херсонського депутата, директора драмтеатру й проукраїнського активіста Олександра Книгу в селі Олешки Херсонської області.
Про це йдеться у повідомленні Telegram Верховної Ради.
Цьому передували незаконні обшуки росіян у театрі.
Рашисти продовжують тероризувати населення окупованих територій. Не маючи змоги встановити свою владу, вони вдаються до арештів відомих та впливових в регіоні та країні особистостей.
Окупанти з 2 березня тимчасово контролюють Херсон та околиці. Відтоді місцеві мешканці постійно виходять на проукраїнські мітинги.
Завдяки сильному опору громадянського суспільства росіяни провалили пропагандистську акцію з "визнанням "ХНР".
При цьому з’являються повідомлення з різних міст, тимчасово захоплених РФ, про примусовий вивіз українських громадян до Росії, куди людей відправляють у фільтраційні табори.