Питання їх звільнення вирішується на міжнародному рівні.

Віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що російські окупанти взяли в полон 14 міських голів.

Про це вона розповіла в ефірі інформаційного телемарафону.

Водночас у РФ хочуть, щоб обмін полоненими проходив тільки на умовах паритетності.

"Тут Росія вимагає паритетності, мовляв, прикордонників на прикордонників, моряків на моряків, і у мене логічне запитання: на кого ми будемо міняти міських голів, яких вже 14 в заручниках Росії? Поки вирішуємо це питання на міжнародному рівні", - сказала Верещук.

Нагадаємо, що 24 березня відбувся перший повноцінний обмін полоненими між Україною і Росією. Україна повернула 19 українських цивільних моряків з рятувального судна "Сапфір" і 10 військовослужбовців.

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