З початку повномасштабного вторгнення РФ з України вимушено виїхало понад 3,6 млн громадян.

ООН підтверджує про щонайменше 36 випадків викрадення окупантами громадян України на тимчасово захоплених територіях.

Це представники організації підтвердили ВВС.

Членам їхніх сімей часто не повідомляють про те, де вони знаходяться.

Відомо про випадки викрадення проукраїнських активістів й громадських діячів у Херсонській області.

Подекуди окупанти вивозять у невідомому напрямку представників місцевого самоврядування, які відмовилися співпрацювати з загарбниками.

Так, українській владі вдалося шляхом обміну повернути мера Мелітополя Івана Федорова, якого, за інформацією ЗМІ, піддавали тортурам в ОРДЛО.

Як писав Times, через непокору окупаційній "владі" російські спецслужби організували переслідування у Херсоні. Не маючи відомостей про лідерів протестного руху, росіяни тероризують усе населення.

У Маріуполі людей депортують до фільтраційних таборів Росії, де спецслужби перевіряють досьє українців і відправляють їх у Сахалін.

З початку повномасштабного вторгнення РФ з України вимушено виїхало понад 3,6 млн громадян, повідомили у ООН.

За оцінками ЮНІСЕФ, війна в Україні вже призвела до евакуації і переміщення 4,3 мільйонів дітей, що становить понад половину дитячого населення країни.

Російське вторгнення спричинить гуманітарну кризу, яка матиме наслідки для кількох поколінь українців.

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