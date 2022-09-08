Вибух був такої потужності, що чуло все місто.

На металургійному комбінаті ім. Ілліча у Маріуполі прогримів потужний вибух, на міні підірвались цивільні, яких росіяни направили розчищати цехи, що були не розміновані.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

"Чергова трагедія на ММК ім. Ілліча. Окупаційна влада направила людей на розчистку чергових цехів без розмінування. Підсумок - люди підірвались на міні. Вибух був такої потужності, що чуло все місто. Чотири маріупольця зараз в надважкому стані в лікарні. Наші джерела повідомляють, що з урахуванням характеру поранень та недостатньості запасів крові вірогідність виживання мінімальна", - зазначив він.

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Андрющенко закликав людей евакуюватися з міста.

"Маріупольці - зробить вже висновки. Ваше життя для окупантів та колаборанітів нічого не коштує. Тому Вас використовують в якості міношукачів. Не вірте. Евакуюйтесь. Поки не пізно", - додав радник мера.

Раніше Андрющенко повідомляв, що російьскі загарбники почали вирізати металургійний комбінат ім. Ілліча на металобрухт.

У липні він казав, що маріупольців почали відправлять на розчистку заводів після підрива російських саперів на ММК ім. Ілліча та на "Азовсталі".

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