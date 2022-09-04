В Маріуполі почастішали пожежі через нехтування правилами безпеки при використанні газових балонів. Місто перетворилося на потенційну вибухівку, а МНС Росії ніяк не реагує.
Відповідною інформацією поділився радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в особистому Telegram-каналі.
"Маріуполь. Чергова пожежа. Приморський район, Слобідка. Причина — вибух балона з газом. На жаль, через стабільну відсутність роботи МНС Росії, сім'я маріупольців залишилася без будинку", — написав Андрющенко.
За словами радника мера, місто перетворилося на потенційну вибухівку. Люди масово облаштовують печі на газових балонах, ігноруючи будь-які правила безпеки. Дотримуватися їх в умовах життя в Маріуполі нереально. Через це виникає одна пожежа за іншою.
"Враховуючи, що за цим ніхто не стежить, тільки наживається на заправці балонів (не новина, що знову ниточки тягнуться до Іващенка і Фтіца), небезпека зростає щодня. Навіть без обстрілів. І це не почалися масові експерименти з газом", — додав Андрющенко.
Нагадаємо, 28 серпня стало відомо, що окупанти встановили нові батареї у спалених багатоповерхівках в Маріуполі. Таким способом вони "освоюють" гроші Росії.
У місті також знесли першу партію знищених житлових будинків. Однак нове житло на зміну старому для людей не підготували.
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