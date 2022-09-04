МНС Росії ніяк не реагує на ситуацію в тимчасово захопленому місті.

В Маріуполі почастішали пожежі через нехтування правилами безпеки при використанні газових балонів. Місто перетворилося на потенційну вибухівку, а МНС Росії ніяк не реагує.

Відповідною інформацією поділився радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в особистому Telegram-каналі.

"Маріуполь. Чергова пожежа. Приморський район, Слобідка. Причина — вибух балона з газом. На жаль, через стабільну відсутність роботи МНС Росії, сім'я маріупольців залишилася без будинку", — написав Андрющенко.

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За словами радника мера, місто перетворилося на потенційну вибухівку. Люди масово облаштовують печі на газових балонах, ігноруючи будь-які правила безпеки. Дотримуватися їх в умовах життя в Маріуполі нереально. Через це виникає одна пожежа за іншою.

"Враховуючи, що за цим ніхто не стежить, тільки наживається на заправці балонів (не новина, що знову ниточки тягнуться до Іващенка і Фтіца), небезпека зростає щодня. Навіть без обстрілів. І це не почалися масові експерименти з газом", — додав Андрющенко.

Нагадаємо, 28 серпня стало відомо, що окупанти встановили нові батареї у спалених багатоповерхівках в Маріуполі. Таким способом вони "освоюють" гроші Росії.

У місті також знесли першу партію знищених житлових будинків. Однак нове житло на зміну старому для людей не підготували.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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