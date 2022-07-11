Людей хочуть використати для розбору завалів на заводах Маріуполя.

Російські окупанти хочуть використати маріупольців для розбору завалів на заводах.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"У зв'язку з підривом саперів Росії в суботу на ММК ім. Ілліча та на "Азовсталі" отримано команду розбір та розчистку заводів проводити виключно робітниками - маріупольцями. Задля активізації та збільшення (кількості - УНІАН) маріупольців на цих роботах надано команду поширювати плітки про "завод купили китайці, зараз працюєте безкоштовно, щоб вони могли почати роботи, і одразу всіх, хто був на завалах, беруть на високу зарплату", - зазначив він.

Росіяни ж більше до процесу розмінування долучені не будуть задля збереження особового складу.

"Перекладаючи на людський - маріупольців просто не шкода, а спеців з російської армії та МНС треба берегти", - написав Андрющенко.

Він закликав маріупольців не погоджуватися на роботи на заводах.

"Всі обіцянки - брехливі, а мета одна - використання вас як безкоштовну робочу силу, яку не шкода", - констатував радник мера.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Маріуполі російські окупанти поновили ексгумацію тіл із поховань у дворах багатоповерхівок. Мешканців будинків вони змушують розповідати, що загиблі нібито були вбити українською армією.

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