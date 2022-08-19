В той же час російські окупанти продовжують "годувати" маріупольців брехливою надією на відновлення заводу.

У Маріуполі окупанти почали вирізати металургійний комбінат ім. Ілліча на металобрухт.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Сьогодні над комбінатом піднявся дим. Це викликано початком розпилу крупногабаритного металобрухту, частково зі скрапом (металобрухт разом з шлаком). Фактично на очищеній та розмінованій території почали вирізати завод на металобрухт", - зазначив він.

За словами Андрющенка, попри це загарбники продовжують "годувати" маріупольців брехливою надією на відновлення заводу.

"Це і є відновлення від росіян. Був металопрокат - став металобрухт. Який досі не під санкціями. Цікаво, що початок розпилу заводу проходить під контролем Пушиліна (ватажок "ДНР"). Який третій день строчить з Маріуполя кураторам з Росії. Співпадіння? Не думаю", - додав радник мера.

Як повідомляв УНІАН, 13 серпня у Маріуполі стався вибух у пункті сортування металобрухту. Здетонувати могла "випадково" залишена серед сміття авіабомба.

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