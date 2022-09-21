Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Збройні сили України ще на один крок наблизилися до перемоги над РФ, яка 24 лютого розпочала повномасштабне вторгення. Захисники нашої країни "відмінусували, ще 300 окупантів, які прийшли з війною.

Про це йдеться на сторінці Генштаба у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.09 орієнтовно склали:

Відео дня

особового складу ‒ близько 55110 (+300) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2227 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 4748 (+24) од,

артилерійських систем – 1340 (+17) од,

РСЗВ – 318 (+0) од,

засоби ППО ‒ 168 (+0) од,

літаків – 253 (+1) од,

гелікоптерів – 217 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 932 (+7),

крилаті ракети ‒ 239 (+0),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3610 (+23) од,

спеціальна техніка ‒ 125 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються, додали у Генштабі.

Раніше УНІАН вже повідомляв,що Генштаб підтвердив "демілітаризацію" комендатури у Сватовому та складів у Мелітополі.

Вас також можуть зацікавити новини: