ЗСУ / facebook.com/GeneralStaff.ua

Збройні сили України ще на один крок наблизилися до перемоги над РФ, яка 24 лютого розпочала повномасштабне вторгення. Захисники нашої країни "відмінусували, ще 300 окупантів, які прийшли з війною.

Про це йдеться на сторінці Генштаба у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.09 орієнтовно склали: 

Відео дня
  • особового складу ‒ близько 55110 (+300) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2227 (+11) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 4748 (+24) од,
  • артилерійських систем – 1340 (+17) од,
  • РСЗВ – 318 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 168 (+0) од,
  • літаків – 253 (+1) од,
  • гелікоптерів  – 217 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 932 (+7),
  • крилаті ракети  ‒ 239 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3610 (+23) од,
  • спеціальна техніка ‒ 125 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються, додали у Генштабі.

Раніше УНІАН вже повідомляв,що Генштаб підтвердив "демілітаризацію" комендатури у Сватовому та складів у Мелітополі.

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