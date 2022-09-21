Збройні сили України ще на один крок наблизилися до перемоги над РФ, яка 24 лютого розпочала повномасштабне вторгення. Захисники нашої країни "відмінусували, ще 300 окупантів, які прийшли з війною.
Про це йдеться на сторінці Генштаба у Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.09 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 55110 (+300) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2227 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4748 (+24) од,
- артилерійських систем – 1340 (+17) од,
- РСЗВ – 318 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 168 (+0) од,
- літаків – 253 (+1) од,
- гелікоптерів – 217 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 932 (+7),
- крилаті ракети ‒ 239 (+0),
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3610 (+23) од,
- спеціальна техніка ‒ 125 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються, додали у Генштабі.
Раніше УНІАН вже повідомляв,що Генштаб підтвердив "демілітаризацію" комендатури у Сватовому та складів у Мелітополі.