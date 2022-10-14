Росіяни використовують окуповане місто як хаб поховання двохсотих загарбників.

На кладовищі в окупованому Севастополі (Крим) з початку повномасштабної війни поховали майже 30 тисяч загарбників. Росіяни використовують місто як хаб поховань окупантів, бойовиків і мобілізованих, які брали скоювали військові злочини під час бойових дій на півдні України.

Про це повідомляє "24 канал" з посиланням на джерела в українських спецслужбах.

У росіян з'явилася практика не забирати тіла окупантів з поля бою. Втім, навіть евакуйовані тіла часто не везуть в РФ - їх ховають у Криму, або у населених пунктах у прифронтовій зоні.

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"Ховали в сотні кілометрів від дому в Севастополі не тільки кадрових російських окупантів і строковиків, а й бойовиків і мобілізованих із Донбасу. Продовжується ця тенденція і досі", – йдеться у матеріалі.

За даними журналістів, частину ліквідованих окупантів поховали в білоруському Гомелі, у російських Курську та Білгороді. Колосальні втрати на півдні змусили окупантів влаштувати ще один хаб поховань.

На кладовищі в Севастополі, за даними видання, окупантів часто ховали в безіменних могилах. Ніхто не проводив ідентифікацію. Поранених загарбників, які померли у шпиталях Криму, також ховали в Севастополі. Приховуючи факти загибелі тисяч окупантів, їхніх родичів позбавляли виплат.

"Представники російського міноборони отримали можливість красти сотні мільйонів, які держава виділяла для компенсацій сім'ям. Крім того, генерали уникали додаткового навантаження на логістичну систему, адже тіла загиблих не потрібно було перевозити на тисячі кілометрів у їхні рідні глибинки", – пояснили журналісти.

Втрати РФ в Україні

Росія приховує реальні втрати особового складу в Україні. Водночас за український Генштаб звітує, що станом на 14 жовтня в Україні ліквідовано 64300 окупантів. За останню добу ліквідували 500 загарбників.

Гинуть вже й мобілізовані росіяни. Через перші випадки загибелі погано підготовлених мобілізованих російських військовослужбовців в Україні військове командування Росії отримало нову хвилю критики.

Зокрема, серед ліквідованих опинився чиновник з мерії Москви Олексій Мартинов, якого мобілізували наприкінці вересня. Він очолював один з відділів мерії Москви.

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