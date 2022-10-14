Зокрема, російські блогери звинуватили командувача 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу Зуська в тому, що він наказав негайно перекинути мобілізованих 15-го полку 27-ї мотострілецької бригади з Московської області.

Через перші випадки загибелі погано підготовлених мобілізованих російських військовослужбовців в Україні військове командування Росії отримало нову хвилю критики.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Як відомо, напередодні російська влада вперше визнала загибель п'яти мобілізованих із Челябінська. Наголошується, що кількість убитих та поранених серед мобілізованих РФ вища через відсутність необхідної бойової підготовки, спорядження, згуртованості підрозділів та командирів, а також неодноразових випадків неправомірної мобілізації.

Відео дня

Зокрема, російські блогери звинуватили командувача 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу Михайла Зуська в тому, що він наказав негайно перекинути без будь-якої передбойової підготовки мобілізованих 15-го полку 27-ї мотострілецької бригади з Московської області.

У Сватовому вони одразу потрапили під обстріл. Родичам вдалося знайти половину полку у лікарні в Білгородській області.

Російська пропаганда знову заявила, що мобілізованих чоловіків направлять на фронт безсистемно. За їх прогнозами до кінця зими Росія втратить 10 тисяч мобілізованих.

Нова критика військового командування РФ показує, наскільки нереальними є успіхи Кремля у спробі відвернути увагу населення ракетними обстрілами інфраструктури України. Від влади вимагають змінити високопосадовців та командирів російських військ.

Мобілізація в Росії - новини

Як повідомляють ЗМІ, безповоротні втрати Росії в Україні наближаються до позначки в 100 тисяч осіб. Ворог намагається приховувати втрати і вести бойові дії, заповнюючи втрати особового складу всіма можливими способами.

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу тоді заявив, що мобілізувати планують близько 300 тисяч осіб. У ЗМІ з'являлася інформація про намір залучити 1-1,2 мільйона осіб.

Незабаром повістки почали роздавати і тим, хто не підходить під мобілізацію. Про це не мовчали навіть російські пропагандисти. Президент РФ Володимир Путін дуже швидко визнав проблеми з оголошеною на території Росії "частковою" мобілізацією.

Після оголошення мобілізації з Росії масово почали виїжджати чоловіки призовного віку. До 4 жовтня, за інформацією джерел Forbes, від 600-700 тисяч до майже мільйона росіян виїхали з Росії.

На початку жовтня в СБУ повідомили, що окупанти вже перекидають перших мобілізованих і серед них є перші загиблі.

Розвідка повідомляла, що мобілізованим не вистачає військової форми, спальних місць і вбиралень. Також відомо, що вони не отримують належної підготовки перед відправкою на фронт.

Вас також можуть зацікавити новини: