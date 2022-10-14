Роспропаганда називає загибель свого "мобіка" героїчною.

Російські "мобіки" все частіше повертаються додому в чорних пакетах. Серед ліквідованих опинився чиновник з мерії Москви Олексій Мартинов, якого мобілізували наприкінці вересня.

Про ліквідацію окупанта повідомляють російські пропагандисти.

28-річний Мартинов не довго воював в Україні. Це рішення для військового злочинця закінчилося закономірно.

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Ліквідований окупант очолював один з відділів у мерії Москви. 23 вересня його мобілізувалт, а вже 10 жовтня ЗСУ "денацифікували" загарбника.

Пропагандисти поскаржилися, що Мартинов зовсім не мав бойового досвіду, але ще в юності він проходив військову службу у Семенівському полку. Загибель Мартинова в РФ називають "героїчною", але деталі приховують.

Мобілізація в Росії - новини

Як повідомляють ЗМІ, безповоротні втрати Росії в Україні наближаються до позначки в 100 тисяч осіб. Ворог намагається приховувати втрати і вести бойові дії, заповнюючи втрати особового складу всіма можливими способами.

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу тоді заявив, що мобілізувати планують близько 300 тисяч осіб. У ЗМІ з'являлася інформація про намір залучити 1-1,2 мільйона осіб.

Незабаром повістки почали роздавати і тим, хто не підходить під мобілізацію. Про це не мовчали навіть російські пропагандисти. Президент РФ Володимир Путін дуже швидко визнав проблеми з оголошеною на території Росії "частковою" мобілізацією.

Після оголошення мобілізації з Росії масово почали виїжджати чоловіки призовного віку. До 4 жовтня, за інформацією джерел Forbes, від 600-700 тисяч до майже мільйона росіян виїхали з Росії.

На початку жовтня в СБУ повідомили, що окупанти вже перекидають перших мобілізованих і серед них є перші загиблі.

Розвідка повідомляла, що мобілізованим не вистачає військової форми, спальних місць і вбиралень. Також відомо, що вони не отримують належної підготовки перед відправкою на фронт.

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