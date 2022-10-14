Росія не припиняє практику вербування найманців, а ЗАЕС використовує як базу для розміщення особового складу.

До тимчасово окупованого Росією Криму прибуло близько 400 бойовиків-іноземців для війни проти України.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України у соціальній мережі Facebook.

"Для поповнення втрат у живій силі російське військове керівництво не припиняє практику вербування найманців. Зокрема, і громадян інших країн. Стало відомо про прибуття 9 жовтня цього року, на тимчасово окуповану територію АР Крим, близько чотирьохсот бойовиків-іноземців. У подальшому їх планують залучити до бойових дій на території України", - йдеться у зведенні.

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"Крім того, у Приморсько-Ахтарську Краснодарського краю, призупинено відправку мобілізованих до навчальних центрів збройних сил Російської Федерації до 1 листопада. Все тому, що ці установи не готові до розміщення, підготовки та всебічного забезпечення великої кількості особового складу", - сказано у зведенні.

Російські війська на ЗАЕС

Крім того, російські загарбники збільшують особовий склад на території Запорізької атомної електростанції.

"В місті Енергодар, 10-11 жовтня, було відзначено збільшення особового складу російських окупаційних військ на території атомної електростанції. За наявною інформацією, окупанти використовують станцію, як базу для розміщення особового складу, в зв’язку з тим, що об’єкт не обстрілюється", - наголошується у зведенні.

Також противник посилює режимні заходи.

"На блокпостах навколо Мелітополя, для проведення ретельних обшуків, разом із звичайними військовослужбовцями перебувають представники ФСБ", - сказано у зведенні.

Війна в Україні: новини

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня у підрозділи російських окупантів почали прибувати особи, які засуджені за кримінальні злочини.

4 березня російські окупанти захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар. Відтоді Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. Окупанти періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.

На початку вересня місія МАГАТЕ відвідала Запорізьку АЕС.

Після того два експерти організації залишились на станції і продовжили роботу на постійній основі. Також генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі запропонував Раді безпеки ООН створити зону ядерної безпеки і захисту на ЗАЕС.

За результатами роботи, у звіті місія МАГАТЕ заявила, що існує "негайна необхідність у тимчасових заходах" для уникнення аварії на ЗАЕС.

11 вересня у МАГАТЕ оголосили про початок консультацій щодо створення безпекової зони на Запорізькій АЕС.

17 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що на окупованій ЗАЕС перебувають 500 російських військових та військова техніка.

Співробітники Запорізької АЕС не бажають співпрацювати з ворогом, ситуація на станції напружена.

Фахівці з радіаційної безпеки неодноразово заявляли, що в разі аварії на ЗАЕС наслідки можуть бути катастрофічними. Світ ще не стикався з подібним ядерним шантажем.

5 жовтня президент РФ Володимир Путін видав "указ" про привласнення окупованої Запорізькій АЕС. Російська атомна корпорація "Росатом", представники якої перебувають на окупованій Запорізькій АЕС, зареєструвала підприємство в Москві, яке буде управляти українською станцією.

Гроссі заявив, що рішення Путіна про передачу ЗАЕС у власність Росії є порушенням міжнародного права. І по усіх питаннях, пов'язаних зі станцією, МАГАТЕ контактуватиме виключно з Україною.

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