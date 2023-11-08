На східному березі, ймовірно, вже батальйон українських військових.

Українські війська перекинули бронетехніку на лівий берег Херсонської області. Наразі там може діяти до кількох сотень українських військовослужбовців.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), 6 листопада російські мілблогери поширили фото, на якому нібито гусенична транспортна машина-амфібія (ПТС) перевозить БМП ЗСУ на лівий берег біля Кринок (30 км на північний схід від Херсона та 2 км від Дніпра).

Інші воєнкори припускають, що українська БМП самостійно форсувала Дніпро біля Кринок. Вони ж поширили окремі кадри, на яких нібито видно знищений західний БТР у невстановленому місці на східному березі.

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На думку інших блогерів, одна або дві українські ПТС перетнули Дніпро біля Кринок. Також припускали, що українські сили перекинули в цей район кілька невстановлених броньованих машин.

Вони стверджують, що на лівому березі в районі Кринок наразі діють понад 300 українських військовослужбовців (приблизно один батальйон), які утримують позиції в центрі цього села і прилеглих районах.

Як зазначається, бойові дії тривали під Кринками, а також поблизу населених пунктів Пойма, Піщанівка та Підстепне. Водночас не уточнюється, чи українські спроби наступу 6 і 7 листопада були більш масштабними, ніж у попередні дні.

На думку аналітиків, угруповання українських сил чисельністю в батальйон на східному березі свідчить про те, що інтенсивні зусилля Росії по блокуванню вздовж річки Дніпро не завадили ЗСУ перекинути додатковий особовий склад і матеріальні засоби на позиції на східному березі.

Війна в Україні - ситуація на лівому березі

За даними української розвідки, ворог почав мінувати критичну інфраструктуру за окупованому березі Херсонщини. Ймовірно, готуються до можливого відходу.

Як повідомляли у ISW, ЗСУ розширили контроль над своїми позиціями на північ від Підстепного (17 км на схід від Херсона).

Екс-спікер українського Генштабу, полковник запасу Владислав Селезньов вважає, що ЗСУ тримають під контролем щонайменше три плацдарми на лівобережжі.

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