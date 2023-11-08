Українські війська перекинули бронетехніку на лівий берег Херсонської області. Наразі там може діяти до кількох сотень українських військовослужбовців.
Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), 6 листопада російські мілблогери поширили фото, на якому нібито гусенична транспортна машина-амфібія (ПТС) перевозить БМП ЗСУ на лівий берег біля Кринок (30 км на північний схід від Херсона та 2 км від Дніпра).
Інші воєнкори припускають, що українська БМП самостійно форсувала Дніпро біля Кринок. Вони ж поширили окремі кадри, на яких нібито видно знищений західний БТР у невстановленому місці на східному березі.
На думку інших блогерів, одна або дві українські ПТС перетнули Дніпро біля Кринок. Також припускали, що українські сили перекинули в цей район кілька невстановлених броньованих машин.
Вони стверджують, що на лівому березі в районі Кринок наразі діють понад 300 українських військовослужбовців (приблизно один батальйон), які утримують позиції в центрі цього села і прилеглих районах.
Як зазначається, бойові дії тривали під Кринками, а також поблизу населених пунктів Пойма, Піщанівка та Підстепне. Водночас не уточнюється, чи українські спроби наступу 6 і 7 листопада були більш масштабними, ніж у попередні дні.
На думку аналітиків, угруповання українських сил чисельністю в батальйон на східному березі свідчить про те, що інтенсивні зусилля Росії по блокуванню вздовж річки Дніпро не завадили ЗСУ перекинути додатковий особовий склад і матеріальні засоби на позиції на східному березі.
Війна в Україні - ситуація на лівому березі
За даними української розвідки, ворог почав мінувати критичну інфраструктуру за окупованому березі Херсонщини. Ймовірно, готуються до можливого відходу.
Як повідомляли у ISW, ЗСУ розширили контроль над своїми позиціями на північ від Підстепного (17 км на схід від Херсона).
Екс-спікер українського Генштабу, полковник запасу Владислав Селезньов вважає, що ЗСУ тримають під контролем щонайменше три плацдарми на лівобережжі.