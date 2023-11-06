Вони просунулися на південно-західному куті ферми з виробництва сонячних панелей поблизу Підстепового.

Збройні сили України минулої доби продовжили свою активність на лівому березі Херсонської області та навіть досягли підтверджених успіхів.

Як повідомляють аналітики ISW з посиланням на відео з геолокацією, українські війська незначно просунулися на південно-західному куті ферми з виробництва сонячних панелей поблизу Підстепового.

Водночас інші відео підтверджують, що Сили оборони утримують позиції у будинках у Кринках. Російський військовий блогер також підтвердив, що позиційні бої продовжуються в Кринках і вздовж лінії Піщанівка - Пойма.

Відео дня

Ворог же продовжив лютувати і атакувати правий берег Херсонської області. Південне оперативне командування України заявило, що окупаційні війська завдали дев'ять авіаударів 50 бомбами по населених пунктах минулої доби.

Російський блогер навіть похизувався відеозаписом, на якому, нібито, показано авіабомбовий удар загарбників по Одрадокам'янці. Інший блогер стверджує, що росіяни випустили понад 40 "плануючих бомб" ФАБ-500 за українськими цілями в Херсонській області за останні 24 години.

Війна в Україні - ситуація на Херсонщині

За словами експертів, ЗСУ (Збройні сили України) мають таке завдання на лівобережжі Херсонської області - відсунути від мирних міст артилерію російських окупантів. Внаслідок ударів ворога на Херсонщині постійно гинуть мирні люди.

Днями українські військові атакували поблизу Пойми та Піщанівки (13 км на південний схід від Херсона та 3 км від Дніпра) і просунулися біля Кринок.

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