Вони також відбили атаку ворога.

Збройні сили України продовжують утримувати свої позиції в одній частині Кринок (30 км на схід від Херсона), попри спроби окупаційних військ Росії відтіснити їх зі східного берега річки Дніпро.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на російських військових блогерів, Сили оборони також відбили ворожу атаку поряд з цим селом.

За словами одного з воєнкорів, українські сили розширили контроль над своїми позиціями на північ від Підстепного (17 км на схід від Херсона).

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Крім того, згідно з геолокаційними кадрами від 4 листопада, українські війська вразили ворожий ракетоносець "Аскольд", на суднобудівному заводі "Залив" у Керчі.

Війна в Україні - ситуація у Херсонській області

За словами одного з експертів, росіянам є від чого нервувати. Українські військовослужбовці тримають під контролем щонайменше три плацдарми на лівобережжі Херсонської області. Росіяни вимушені знімати підрозділи з інших ділянок фронту та посилювати своє угруповання на лівому березі Дніпра.

Речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков розповів про інтенсивні ворожі обстріли - кожні 2-3 хвилини летить ворожий снаряд.

Вчора аналітики ISW зазначали, що українські війська незначно просунулися на південно-західному куті ферми з виробництва сонячних панелей поблизу Підстепового.

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