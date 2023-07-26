За задумом ворога, це найпростіший спосіб звільнити місця для своїх людей, які приїздлять на окуповану Луганщину з різних регіонів і влаштовуються до так званих "правоохоронних органів" одразу на керівні посади.

В Луганській області колаборантів із силових структур росіяни відправляють на фронт, щоб звільнити місця під своїх людей, які приїздять.

"Колаборанти із силових структур почали отримувати повістки. Це, за задумом росіян, найпростіший спосіб звільнити місця під своїх людей, які приїздять на окуповану Луганщину з різних регіонів і влаштовуються до так званих "правоохоронних органів" одразу на керівні посади. Зрадники нікому не потрібні. Не дуже їм потрібне і цивільне населення. Ну, хіба що до так званих "перших виборів", - повідомила Луганська обласна військова адміністрація.

Також в ОВА поінформували, що сєвєродончани все частіше скаржаться на низьку якість показових ремонтів багатоповерхівок. Так, як зазначається, поки загарбницькі ЗМІ повідомляють про сотні відновлених будинків, невдоволені місцеві жителі публічно звертаються до окупаційної влади.

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"До прикладу, один із будинків по вулиці Гагаріна почали, так би мовити, ремонтувати ще минулоріч. Але вікна гастролери встановили нерівно і значно меншого розміру. Укоси, звісно що, ніхто не робив. Познімали двері, а встановили не в усіх. Під’їзди взагалі залишилися без них. Системи водо- та теплопостачання перебувають в напівдемонтованому стані. Вже декілька місяців, як роботи зупинені. Підрядник з міста поїхав. Кажуть, що до втручання ремонтників будинок перебував у кращому стані, ніж зараз", - заявили в ОВА.

Ситуація у Луганській області

Як повідомляв УНІАН, раніше в ОВА поінформували, що окупанти ізолюють прифронтові міста на Луганщині. Зокрема, вони скоротили переміщення населення до мінімуму, шукаючи тих, хто допомагає ЗСУ, пропускний режим посилено в Рубіжному, Кремінній та Сєвєродонецьку.

В ОВА зазначили, що до населених пунктів можна потрапити виключно з місцевою реєстрацією або із перепусткою, особисто отриманою в окупаційній адміністрації. На блокпостах більш ретельно перевіряють документи, шукаючи ймовірну підробку.

Крім того, ворог посилив контррозвідувальний режим і виселяє місцевих жителів з власних будинків задля заселення туди військовослужбовців окупаційних військ.

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