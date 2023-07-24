На захопленій території залишилося дуже багато пенсіонерів, яким взагалі не надають допомогу.

Ситуація на окупованій частині Луганської області дійсно критична. Люди стикаються з дефіцитом їжі, величезними проблемами з медициною, а швидка допомога взагалі не працює – травмовані люди надають допомогу одне одному, бо не можуть потрапити до лікарів.

"Всі міста поруч з лінією фронту – там нічого не робиться окупаційною владою. Не відновлюється ні електропостачання, ні водопостачання. Також велика проблема з медичним забезпеченням. Якщо харчі хоч іноді з'являються, за цінами в три-чотири рази вище. Дозволити собі можуть люди, які пішли на співпрацю з ворогом або люди, які працюють на малих підприємствах і отримують півзарплатні, інші люди дозволити собі не можуть", – розповів деталі про реалії життя на окупованій Луганщині очільник Луганської ОВА Артем Лисогор в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, на захопленій території залишилося дуже багато пенсіонерів, яким взагалі не надають допомогу, зокрема швидку медичну допомогу. Ворог зруйнував всю інфраструктуру і нічого не відновлював, а ті споруди, що більш-менш вціліли, переобладнали під військові шпиталі.

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"Туди звезли російських лікарів, або з територій, які були окуповані з 2014 року. Спочатку там працював залишковий принцип для людей – надавали медичну допомогу. Машини швидких допомог вони позахоплювали по містах, за рік вони почали виходити з ладу і їх просто вивозять до Луганська без заміни. Швидка допомога в окупації взагалі не працює. Люди отримують травми, а потім надають допомогу один одному, бо потрапити до лікаря взагалі неможливо", – додав Лисогор.

Не менш гостро стоїть питання з доступом до ліків. За даними очільника Луганської ОВА, на цьому наживаються псевдотаксисти, які організували ледь не бізнес на підвезенні ліків з окупованого Луганська до населених пунктів на лінії фронту.

"Зараз на ці території стає все важче потрапити – Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна майже закриті для тих, хто не прописаний або не має спецперепустки на 30 діб, яку можна отримати лише в самому Луганську. У міста просто не пускають. Окупанти намагаються закрити можливість інформування Сил оборони та нас про рухи ворога", – резюмував Артем Лисогор.

Ситуація на окупованих територіях: останні новини

На окупованій Запорізькій АЕС в Енергодарі значно зріс рівень мілітаризації. В "Енергоатомі" наголосили, що загарбники повільно обробляють запити МАГАТЕ щодо доступу до певних обʼєктів, і цей час ворог може використовувати для того, щоб вводити представників агентства в оману.

Водночас на окуповану Луганщину росіяни завозять представників малих народів РФ. За словами екс-глави Луганської ОВА Сергія Гайдая, місцевих мешканців там майже не залишилося.

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