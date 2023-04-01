У окремих населених пунктах Троїцького району вимкнено мобільний зв'язок.

У Луганській області ворог посилив контррозвідувальний режим і виселяє місцевих жителів з власних будинків задля заселення туди військовослужбовців окупаційних військ.

Про це йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці Генерального штабу Збройних сил України щодо оперативної інформації станом на 06:00.

"Після ефективного вогневого ураження по районах зосередження живої сили та техніки противника, у Троїцькому районі Луганської області окупанти посилили контррозвідувальний режим. Проводиться перевірка місцевих жителів, у окремих населених пунктах - відключено мобільний зв'язок", - розповіли у Генштабі.

Зауважується, що продовжують фіксуватися випадки використання загарбниками цивільної інфраструктури та приватної власності у власних цілях.

"Зокрема, у окремих населених пунктах Щастинського району Луганської області відзначено виселення людей із власних осель для розквартирування військовослужбовців російських окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на Луганщині: останні новини

Як повідомляв УНІАН, 27 березня у Генштабі ЗСУ повідомили, що в населеному пункті Троїцьке Луганської області до місцевого моргу центральної районної лікарні за попередню добу були доправлені близько сотні тіл загиблих російських окупантів. Крім того, на лікування прибули близько 140 важкопоранених окупантів.

Тим часом на тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни продовжують вербувати в'язнів для участі у війні. Йти на фронт закликають у колоніях у Брянці, Алчевську, Перевальську, Хрустальному, Сорокіному та Суходольську.

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