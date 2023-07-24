До захоплених населених пунктів можна потрапити, якщо є "місцева реєстрація" чи перепустка, видана окупантами, зазначили в Луганській ОВА.

Російські загарбники ізолюють прифронтові міста в Луганській області.

Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація. Зазначається, що слідом за Рубіжним окупанти ізолюють інші прифронтові міста, а у Троїцькому поменшала кількість порожнього житла.

В ОВА підкреслили, що українські військові стримують росіян у Луганській області. "І на Кремінщині, і на Сватівщині наші Сили оборони відбивають намагання ворога покращити своє становище. Важкі бої точаться на декількох ділянках фронту. Противник веде нескінчені обстріли сіл. Страждають Невське, розташовані поряд населені пункти, де ще залишаються люди, а також Білогорівка. Авіаційних ударів росіяни завдали по Серебрянському лісництву", - заявив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

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В ОВА наголосили, що окупаційна влада прифронтових міст, шукаючи тих, хто допомагає ЗСУ, поставила завдання скоротити переміщення населення до мінімуму.

"До населених пунктів можна потрапити виключно з місцевою реєстрацією або із перепусткою, особисто отриманою в окупаційній адміністрації. На блокпостах більш ретельно перевіряють документи, шукаючи ймовірну підробку. У Троїцькому загарбники постійно проводять обшуки, тримаючи селян у напрузі. У громаді значно поменшала кількість порожнього житла, яке колаборанти та військові РФ вважають придатним для власного проживання", - поінформували в Луганській ОВА.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Артем Лисогор заявив, що у школах на тимчасово окупованій території Луганської області російські загарбники планують підготовку дівчат бути санітарними інструкторами.

Крім того, у новому навчальному році у школах так званої "ЛНР" замість дисципліни основи безпеки життєдіяльності до програми включать предмет "Защита родины".

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