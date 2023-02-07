Також ворог вдається до обману і штурмує позиції ЗСУ перевдягнений в український піксель.

У Новопскові на Луганщині російські окупанти планують будівництво крематорію, бо вже ніде складати трупи своїх вояк. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Він зазначив, що тактика росіян однакова всюди - вони просто в лобову штурмують, не шкодуючи своїх людей. За його словами, ще на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну - на Рубіжнянському, Сєвєродонецькому напрямку все було "завалено трупами і кадирівців, і "ЛНРівців" і російських мобілізованих, що навіть вода під землею була вже отруєна від розкладання цих трупів. Гайдай додав, що тоді сотні людей отруїлися.

"Є в нас інформація, що біля Новопскова навіть зараз почали рити котлован. Звісно, що це не будують якусь лікарню чи школу, чи дитячий садочок, а це планування будівництва нового крематорію", - сказав Гайдай.

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Також він розповів, що російські окупанти вдаються до обману і штурмують позиції українських захисників перевдягнені в український піксель. "Подібний маскарад спостерігається по всій лінії фронту. Але такий обман просуватися ворогу не допомагає", - додав Гайдай.

Ситуація на Луганщині

За словами експертів, існують деякі ознаки того, Росія може готуватися до наступу на Луганщині. Зокрема, окупанти відключили мобільний інтернет саме на окупованій Луганщині.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що на Луганщині окупанти можуть наступати з трьох напрямків. За його даними, окупанти шукають слабкі місця та стягнули до лінії фронту чимало техніки і десятки тисяч військових.

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