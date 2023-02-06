Техніки та особового складу в окупантів достатньо.

В Луганській області окупанти можуть наступати на трьох напрямках. Кількість атак збільшилася.

Як повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, наразі росіяни не перейшли до повномасштабного наступу, але здійснюють підготовку до нього.

Гайдай зауважив, що окупанти шукають слабкі місця та стягнули до лінії фронту чимало техніки і десятки тисяч військових. Наступ росіяни може відбуватися на трьох напрямках одночасно.

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"Я так думаю, що на Луганщині буде три наступальні операції. Грубо кажучи, це Білогорівка, Кремінна і Сватове. Це десятки тисяч осіб - в них буде запас. Техніки, в принципі, у них не мало", - зазначив Гайдай.

РФ готує новий наступ: що відомо

Росія готується до нового масштабного наступу на Україну. В ГУР Міноборони вважають, що загострення на фронті можливе в лютому-березні, а головне завдання керівника Генштабу РФ Валерія Герасимова - захопити Донбас до березня.

У свою чергу аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Кремль переоцінює можливості своєї армії в рамках нового наступу.

Також Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що на можливий наступ росіян можна очікувати в лютому - з точки зору символізму.

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