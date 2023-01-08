У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про втрати ворога упродовж минулої доби, йдеться у ранковому зведенні.
"Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала ударів по 21 району зосередження противника, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.
В той же час було збито 3 розвідувальних БпЛА окупантів типу "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.
Також, як поінформували в Генштабі, наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 5 районів зосередження живої сили та військової техніки і 2 склади боєприпасів ворога.
Крім того, зазначається, що 5 січня з Ростова-на-Дону до Кемеровської області прибув потяг із заповненими мертвими росіянами рефрижераторами.
"Трупи мають розвантажити до місцевих моргів", - мовиться у зведенні.
Втрати РФ в Україні - актуальні дані
З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 110 740 окупантів та тисячі одиниць ворожої техніки.
На війні було, в тому числі ліквідовано гонщика білої Лади, корупціонера з міністерства Шойгу, воєнного злочинця, який брав участь ще в боях за Дебальцеве.
Деякі окупанти вже навчилися ховатися від українських дронів, вдаючи мертвих на полі бою.
Крім того, в Донецьку під обстріл під час гулянки потрапив колишній глава Роскосмосу Дмитро Рогозін.
У новорічну ніч ЗСУ вдарили по базі мобілізованих у Макіївці. Втрати, за різними даними, становлять від сотні до кількох сотень російських окупантів.