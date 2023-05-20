Таким чином ворог намагається забезпечити "безпеку" своїм позиціям, адже ЗСУ не стріляють по цивільним об'єктам.

У тимчасово окупованому Росією Лутугиному Луганської області загарбники облаштували шпиталь на верхніх поверхах районного медичного об’єднання, а для прикриття на першому - залишили дитяче відділення.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, росіяни продовжують використовувати цивільні медичні заклади тимчасово загарбаних територій України у власних цілях.

"Так, верхні поверхи Лутугинського районного територіального медичного об’єднання окупанти перетворили на військовий шпиталь, а для його прикриття на першому поверсі залишили дитяче відділення", - розповіли у Генштабі.

Зазначається, що зараз у медзакладі лікується 100 російських військовослужбовців з пораненнями різного ступеню важкості.

За даними Генштабу, така кількість поранених - пік можливостей військового шпиталю у наданні медичних послуг, відтак меддопомога цивільному населенню не надається.

Окупанти використовують українців як "щит" від ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти зазнають значних втрат на війні в Україні.

Відтак, під свої потреби вони облаштовують шпиталі у захоплених цивільних лікарнях та інших медзакладах, зокрема й пологових.

Крім того, для цього російські військовослужбовці використовують школи та інші цивільні об’єкти, щоб мати змогу прикриватися дітьми.

Там загарбники розміщують своїх численних поранених. Водночас, місцевому населенню у наданні медичної допомоги зазвичай відмовляють.

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