В місті можливо прийняти пологи лише в Луганському обласному перинатальному центрі.

Російські загарбники, які зазнають значних втрат на війні проти України, лікують своїх поранених у пологових будинках Луганська.

Це створює дефіцит місць і лікарнях, які можуть приймати пологи, йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

"Противник продовжує зазнавати великих втрат та почав використовувати додаткові цивільні медичні установи для розміщення поранених російських загарбників. У місті Луганськ, на території пологового будинку міської лікарні № 3 та пологового будинку обласної лікарні, окупанти розгорнули "польовий шпиталь", де лікують російських військовослужбовців", – йдеться в повідомленні.

Відео дня

У зв’язку з використанням противником двох пологових будинків для лікування поранених росіян в місті можливо прийняти пологи лише в Луганському обласному перинатальному центрі.

"Катастрофічно не вистачає місць та створюються ризики і несприятливі умови для пологів", – констатують в Генштабі.

Втрати РФ в Україні - що варто знати

Країна-агресор продовжує зазнавати непомірних втрат під час війни проти України. За попередню добу ЗСУ ліквідували 490 російських військових. А загалом за січень – рекордні понад за 20 тисяч. Загальна кількість знищених з 24 лютого 2022 року окупантів вже перевищила 126 тисяч осіб.

Війська окупантів наразі зосереджені на боях за Донецьку та Луганську області. Під час боїв за один лишень Соледар на Бахмутському напрямку, за оцінками українських військових, РФ втратила стільки ж людей, скільки у двох війнах проти Чеченської республіки Ічкерія.

Вас також можуть зацікавити новини: