Цивільним закрито доступ до лікувального закладу.

Через значні втрати росіяни облаштували черговий військовий шпиталь на окупованій частині Запорізької області. Раніше російські загарбники облаштували військовий шпиталь у будівлі дитсадка в регіоні.

Як йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України, у Нововасилівці Приазовського району Запорізької області російські окупаційні війська використовують місцеву лікарню як шпиталь. Станом на 25 березня в ній проходить лікування близько 200 поранених російських загарбників. Водночас, цивільним закрито доступ до лікувального закладу.

"Російські загарбники продовжують зазнавати величезних втрат. Це змушує їх облаштовувувати свої шпиталі на території цивільних медичних закладів", - акцентують у Генштабі.

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Втрати Росії на війні проти України - останні дані

Станом на ранок 26 березня в Україні було ліквідовано вже 170 550 російські загарбників. З них 660 українські захисники ліквідували минулої доби.

Загалом за тиждень 20-26 березня Силами оборони України знищено близько 5640 окупантів. Суттєвих втрат ворог зазнав і в техніці - знищено 404 одиниці (танки, броньовані машини, артсистеми, РСЗВ тощо).

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