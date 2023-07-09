Такі картки загарбники "вручили" усім працівникам місцевої багатопрофільної лікарні.

У Старобільську Луганської області окупанти видають картки резидентів Російської Федерації з терміном дії три місяці в рамках примусової паспортизації українців.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

"Триває примусова паспортизація громадян України в Луганській області. Так, в місті Старобільськ, російські окупанти видали картки резидентів Російської Федерації з терміном дії три місяці усім працівникам місцевої багатопрофільної лікарні, які не отримали російського паспорта", - йдеться у повідомленні.

При цьому, як зазначили в Генштабі, громадянам України погрожують, що уразі неотримання в цей термін російських документів їх депортують з тимчасово окупованої території з конфіскацією житла.

Примусова паспортизація українці - на які "хитрощі" йдуть окупанти

Як повідомляв УНІАН, на захопленій частині Запорізької області російські загарбники мінують землю місцевих, які не взяли паспорти країни-агресора та виїхали з окупованої території.

Раніше очільниця Обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк заявила, що українці на тимчасово окупованих Росією територіях практично позбавлені можливості відмовитися від ворожої "паспортизації".

За її словами, складається "таке враження, що росіяни намагаються обманути навіть самих себе для того, щоб переконати, що вони дійсно захищають і рятують населення своєї країни, яка нібито розповзлася по різних територіях, а, насправді, ця паспортизація є одним із заходів, якими ворог намагається тиснути на людей на тимчасово окупованих територіях, для того, щоб схиляти їх на свою сторін".

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