За відмову від російського паспорта загарбники вдаються до викрадення людей та піддають їх тортурам.

Російська окупаційна адміністрація на тимчасово захоплених територіях України обіцяє місцевим мешканця гроші за отримання паспортів країни-агресора.

Як повідомляє Центр національного спротиву, таким чином загарбники намагаються виконати "план" з паспортизації регіону.

"Так, за отримання паспортів РФ 14-річними підлітками, ворог обіцяє їх батькам виплати материнського капіталу", - розповіли в ЦНС.

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Також зазначається, що за відмову від російського паспорта загарбники вдаються до викрадення людей та піддають їх тортурам. Такі випадки, зокрема, зафіксовані в Енергодарі Запорізької області.

Примусова паспортизація на захоплених територіях України

Як повідомляв УНІАН, росіяни намагаються всіляко примусити українців на окупованих територіях отримувати паспорти РФ, застосовуючи в тому числі шантаж і погрози.

Зокрема, на Херсонщині російські окупанти вдалися до цинічного шантажу для посилення паспортизації. Вони використовують скрутне становище мешканців підтоплених населених пунктів, обіцяючи допомогу лише тим людям, які оформили "російське громадянство".

За словами представника Сил оборони півдня України Наталі Гуменюк, українці на захоплених Росією територіях практично позбавлені можливості відмовитися від ворожої "паспортизації".

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