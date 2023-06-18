Водночас, земельні сільськогосподарські ділянки місцевих колаборантів окупанти не чіпають.

На захопленій частині Запорізької області російські загарбники мінують землю місцевих, які не взяли паспорти країни-агресора та виїхали з окупованої території.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, зокрема такі дії росіян зафіксовані у Покровському Запорізької області.

"Інженерними підрозділами російських окупаційних військ проводиться мінування приватних земельних ділянок місцевих жителів, які відмовились від отримання російського паспорта та виїхали на підконтрольну Україні територію", - розповіли у Генштабі.

Водночас, земельні сільськогосподарські ділянки місцевих колаборантів окупанти не чіпають.

Ситуація на Запорізькому напрямку

Як повідомив мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров, Мелітополь та регіон лишаються важливим логістичним центром для окупантів на Запоріжжі.

Загарбники продовжують перекидати сили через місто, а населені пункті поблизу використовують як військові бази.

Зокрема, місцеві фіксують пересування військової техніки та особового складу окупантів через Мелітополь з Херсонщини на Запорізький напрямок, у Бердянську на аеродромі базуються два десятки гелікоптерів, а в Токмаку особового складу армії РФ більше ніж місцевих мешканців.

Водночас, за словами Федорова, сили спротиву значно "псують" логістику загарбників, завдаючи ударів по шляхах їхнього пересування, руху колон техніки та залізниці.

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