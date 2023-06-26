Людей шантажують: немає паспорта – немає допомоги в критичній ситуації.

Українці на тимчасово окупованих Росією територіях практично позбавоені можливості відмовитися від ворожої "паспортизації". Про це в ефірі телемарафону розповіла очільниця Обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

За її словами, складається "таке враження, що росіяни намагаються обманути навіть самих себе для того, щоб переконати, що вони дійсно захищають і рятують потім населення своєї країни, яка нібито розповзлася по різних територіях".

"А насправді, ця паспортизація є одним із заходів, якими ворог намагається тиснути на людей на тимчасово окупованих територіях, для того, щоб схиляти їх на свою сторону", - сказала Гуменюк.

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Вона додала, що людей цією паспортизацією "дуже жорстоко шантажують".

"Ви питали про можливість відмовитися від такої паспортизації – вона практично відсутня. Тому що на кону життя людей – тому що без паспорта не отримаєш медичне обслуговування, навіть не врятують тебе без паспорта з району лиха… Зараз там, де фактично на Херсонщині гуманітарна ситуація кризова, і у людей немає питної води, немає продуктів, - вони обмінюють життя на цю книжечку", - сказала речниця.

Примусова паспортизація на окупованих територіях

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники вдалися до цинічного шантажу для посилення паспортизації на захоплених територіях Херсонської області. Ворог використовує скрутне становище жителів підтоплених населених пунктів.

Представники окупаційної адміністрації видають так звані "житлові сертифікати" та здійснюють соціальні виплати на придбання житлового майна лише тим постраждалим жителям окупованої території, які оформили "російське громадянство".

Водночас у Запорізькій області ворог почав мінувати землю місцевих жителів, які не взяли паспорти країни-агресора та виїхали з окупованої території. Такі дії окупантів вже помітили у Покровському.

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