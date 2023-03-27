За минулу добу тільки поранених привезли близько 140 окупантів.

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат. За одну добу до моргу в Троїцькому Луганської області привезли близько 100 тіл росіян.

"Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат. Так, в населеному пункті Троїцьке Луганської області, до місцевого моргу центральної районної лікарні за минулу добу було доправлено близько 100 тіл загиблих росіян", - йдеться у повідомленн Генштаба ЗСУ у Facebook

Крім того, зазаначається, що на лікування прибуло близько 140 важкопоранених російських окупантів.

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Ситуація на фронті станом на 27 березня - що відомо

Російські окупанти зосередили зусилля на наступальних діях на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом захисники України відбили понад 60 атак противника.

Крім того, українська авіація минулої доби завдала 3 ударів по районах зосередження окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії, в той же час, уразили 1 пункт управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, станцію радіоелектронної боротьби та склад боєприпасів ворога.

Станом на 27 березня загальні втрати російскої армії в Україні склали 610 осіб.

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