Ворог вербує для війни ув'язнених, зазначили у Луганській обласній військовій адміністрації.

На тимчасово окупованій Луганщині триває вербування і доправлення на фронт в’язнів.

Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація в Telegram. У повідомленні йдеться, що чоловікам у колоніях у Брянці, Алчевську, Перевальську, Хрустальному, Сорокиному та Суходольську пропонують йти на фронт.

В Луганській ОВА зазначають, що жителі захоплених минулоріч міст області вже понад вісім-дев’ять місяців вимушені їздити за оформленням документів до інших міст так званої "ЛНР". "Так, до прикладу, з питань отримання повторного свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану або іншого документа, реєстрацію якого здійснено органами РАГС, населенню Лисичанська та Рубіжного слід звертатися до Луганська, а попаснянам - до Первомайська", - йдеться в повідомленні.

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При цьому наголошується, що йдеться про міста, в яких навіть не відкривають територіальні представництва окупаційних органів влади.

Ситуація на Донбасі під час війни з РФ - що треба знати сьогодні

Як повідомляв УНІАН, 13 березня у Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що задля поповнення війська російських окупантів минулого тижня у бік Донецької області прямував потяг для перевезення в'язнів. Один з вагонів - із засудженими жінками.

На фоні великих втрат особового складу РФ на війні в Україні противник використовує альтернативні джерела поповнення своєї живої сили.

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