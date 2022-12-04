Згідно із задумом окупантів, розраховуватися в магазинах та сплачувати за комунальні послуги можна буде виключно в рублях.

На окупованій частині Луганщини російські загарбники збираються вивести з обігу гривню з початку нового року.

"З 1 січня на окупованих територіях збираються вивести з обігу гривню. Розплатитися в магазинах, сплатити за послуги та провести розрахунки ЖКГ можна буде виключно в рублях. Готівку у гривні з 1 січня 2023 року можна буде обміняти у відділеннях "банків", – повідомляє Луганська обласна військова адміністрація в Telegram.

Ситуація на Луганщині

З моменту повномасштабного вторгнення Росії до України окупантам вдалося загарбати майже всю територію Луганської області, зокрема, Сєвєродонецьк, який був фактичним центром області після окупації Луганська.

Відео дня

З початку жовтня українські військові проводять контрнаступ на Луганському напрямку. Вже звільнено 13 населених пунктів.

2 грудня повідомлялося, що Збройні сили України мають успіхи на Лисичанському та Кремінському напрямку. Інститут вивчення війни також зауважував, що Збройні сили України здійснили локальні прориви на південний захід і північний захід від Кремінної.

3 грудня було пошкоджено важливий шлях постачання окупантів на Луганщині. Через це, як прогнозують, у найближчі два-три тижні російські окупанти стикатимуться з відчутною затримкою постачання військових вантажів.

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