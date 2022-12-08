Кількість важкопоранених російських військових зростає, і їх нема де розмістити.

На окупованій частині Луганської області з лікарень примусово виписують хворих людей, які ще не пройшли лікування. Їхні місця в медзакладах займають поранені російські військові.

У Центрі національного спротиву заявили, що з лікарень виганяють навіть тих, хто підірвався на мінах окупантів.

"Жодного ранжування хворих немає. Люди зі складними травмами, навіть, хто підірвався на російських мінах, мусять звільнити місця для російських військових. Кількість важкопоранених росіян зростає й окупанти не мають місць, де їх розмістити. Тому так звана влада псевдореспублік вирішила знайти вільні місця, "виписуючи" цивільних хворих", – йдеться у повідомленні.

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Ситуація в Луганській області

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що Збройні сили України вже перебувають недалеко від Кремінної. Він додав, що Кремль поставив російським окупантам завдання захопити Бахмут. Через це вони намагаються захопити всі населені пункти між ним і Лисичанськом.

Наприкінці листопада в Луганській ОВА заявили, що у захопленому Луганську пораненими росіянами переповнені щонайменше чотири лікарні, зокрема, так звана "республіканська". Не вистачає приміщень для госпіталізації й у Антрациті, Лутугиному та Старобільську.

Раніше також повідомлялося, що на окупованій частині Луганщини російські загарбники збираються вивести з обігу гривню з початку нового року.

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