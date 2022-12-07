Їх госпіталізують навіть в гінекологічне і пологове відділення.

Луганська обласна лікарня повністю заповнена пораненими російськими окупантами.

"У Луганську обласна лікарня повністю заповнена пораненими росіянами, яких туди доставляють постійно. Госпіталізують навіть в гінекологічне і пологове відділення. Поповнення очікується і сьогодні, бо 6 грудня підрозділи Сил оборони України відбили чергові атаки окупантів від Білогорівки", - повідомили у Луганській обласній військовій адміністрації.

Також в ОВА поінформували, що на Куп’янському напрямку противник веде оборонні дії.

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"Вогневого ураження з танків та всього спектру артилерії зазнали райони населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка. На Лиманському напрямку окупанти обстріляли райони Макіївки, Площанки і Невського", - зазначили в ОВА.

Війна в Україні - ситуація на Луганщині

Донецька і Луганська області стали одними з "найгарячіших" напрямків війни, куди росіяни після початку повномасштабного вторгнення спрямували значні сили. Утім, повністю окупувати ці регіоні російській армії не вдалося.

Днями Сергій Гайдай повідомив, що Збройні сили України на сході мають успіхи на Лисичанському та Кремінському напрямку. Водночас у тимчасово окупованому Старобільску Луганської області ворог будує другу лінію оборони, стягуючи туди величезну кількість техніки. Однак, наші військові продовжують знищувати окупантів на Луганщині. Днями вони завдали високоточного удару по позиціях РФ.

Тим часом окупанти планують провести повну "евакуацію" цивільного населення з населених пунктів Кремінна, Сєвєродонецьк та Рубіжне.

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