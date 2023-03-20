Ці безпілотники призначені для аерофотознімання.

У Миколаївській області збито два російських безпілотники "Supercam S350".

Про це повідомляє служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь".

"Російські окупаційні війська продовжують проводити повітряну розвідку півдня України із застосуванням безпілотних літальних апаратів. Так, сьогодні з 16:00 по 16:30 на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено два російських розвідувальних безпілотника "Supercam S350", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, ці безпілотники призначені для аерофотознімання з метою створення високодетальних цифрових карт, а також проведення дистанційного повітряного моніторингу місцевості та об’єктів.

Війна в Україні: новини з фронту

Россійські окупанти продовжують спроби наступу на Донбасі, але ЗСУ завдають противнику колосальних втрат. За останню добу українські захисники ліквідували ще 700 російських загарбників. Крім того, Сили оборони України вразили чотири російські ЗРК і завдали ряд ударів по місцях зосередження особового складу Росії.

За даними Генштабу, Цієї доби російські окупанти завдали низку ракетних та 13 авіаційних ударів по території України, також застосували реактивні системи залпового вогню.

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