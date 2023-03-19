У кадрі видно, як зенітна ракета ЗСУ вражає ворожу "пташку".

Окупанти випадково "спалили" момент знищення власного гелікоптера Ка-52, який вдало ліквідували на фронті українські військові.

Відповідне відео стало поширюватися в українських соціальних мережах. Як зазначив офіцер Армії оборони Ізраїля Ігаль Левін, у кадрі видно, як зенітна ракета ЗСУ вражає ударний гелікоптер-розвідник Ка-52 ВКС РФ.

Зазначимо, що на такі яскраві "спецефекти" у виконанні ЗСУ можна дивитися вічно.

Відео дня

Поки що Генштаб не підтвердив інформацію щодо ліквідації ворожого гелікоптера.

ЗСУ ліквідували чимало техніки окупантів на 19 березня

Нагадаємо, що за минулу добу та протягом поточного дня українські військові знищили чимало ворожої техніки.

В рамках свого вечірнього зведення Генштаб повідомив про ліквідацію двох ворожих зенітно-ракетних комплекси (ЗРК). Також ЗСУ вдарили по шести районах скупчення живої сили та техніки ворога.

Окрім цього, прикордонникам у Луганській області вдалося "відмінусувати" російський БПЛА DJI Mavic 2 Enterprise. Окупанти не змогли його вдало застосувати на фронті.

Також за минулу добу українські захисники знищили 21 танк, 23 бойових броньованих машин, 8 артсистем, 1 РСЗВ, 3 засоби ППО і ще ряд техніки.

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