Цієї доби російські окупанти завдали низку ракетних та 13 авіаційних ударів по території України, також застосували реактивні системи залпового вогню.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у своєму зведенні. "Протягом доби противник завдав 13 авіаційних та 4 ракетних удари, а також здійснив 7 обстрілів з реактивних систем залпового вогню", - зазначається у повідомленні.
У Генштабі додали, що рівень ракетної загрози з боку супротивника по всій території нашої держави залишається високим.
Ракетні удари по Україні з боку РФ - сьогодні це варто знати
Увечері 17 березня супротивники запустили по нашій землі іранські безпілотники-камікадзе типу "Шахед"-136/131. Дрони було запущено з Брянської області та зі східного узбережжя Азовського моря. У ніч на 18 березня два ворожі дрони поцілили в об'єкт критичної інфраструктури у Новомосковську, повідомлялося про серйозні руйнування.
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що загарбники випустили 16 дронів, і 11 з них наші воїни знищили.