Рівень ракетної загрози з боку росіян по всій території нашої країни залишається високим, зазначили у Генштабі.

Цієї доби російські окупанти завдали низку ракетних та 13 авіаційних ударів по території України, також застосували реактивні системи залпового вогню.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у своєму зведенні. "Протягом доби противник завдав 13 авіаційних та 4 ракетних удари, а також здійснив 7 обстрілів з реактивних систем залпового вогню", - зазначається у повідомленні.

У Генштабі додали, що рівень ракетної загрози з боку супротивника по всій території нашої держави залишається високим.

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Ракетні удари по Україні з боку РФ - сьогодні це варто знати

Увечері 17 березня супротивники запустили по нашій землі іранські безпілотники-камікадзе типу "Шахед"-136/131. Дрони було запущено з Брянської області та зі східного узбережжя Азовського моря. У ніч на 18 березня два ворожі дрони поцілили в об'єкт критичної інфраструктури у Новомосковську, повідомлялося про серйозні руйнування.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що загарбники випустили 16 дронів, і 11 з них наші воїни знищили.

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