Знищено склад боєприпасів, уражено також три засоби радіоелектронної боротьби окупантів.

За добу сили оборони України уразили чотири ворожих ЗРК та нанесли низку ударів по місцях зосередження особового складу противника.

"Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала удару по трьох зенітних ракетних комплексах "Бук-М1-2", сім ударів - по районах зосередження особового складу окупантів та знищила склад боєприпасів ворога", - повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому взеденні.

Воднчас, наші захисники знищили російський БПЛА типу "Зала".

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"Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили російський зенітний ракетний комплекс "Тор", три райони зосередження особового складу та військової техніки противника та три засоби радіоелектронної боротьби окупантів", - йдеться далі у повідомленні.

Ситуація на фронті станом на 20 березня - що відомо

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що Російська Федерація продовжує спроби наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, а епіцентром бойових дій залишається Бахмут.

При цьому аналітики Інституту вивчення війни вважають, що "великий наступ" російської армії в Україні, ймовірно, доходить до своєї кульмінації. Росія так і не отримала суттєвих перемог. Експерти вважають, що зараз Україна може перехопити ініціативу на полі бою і піти в контрнаступ.

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