Курська операція була насамперед потрібна заради підняття бойового духу українських військових, каже воїн.

Операція у Курській області РФ планувалася щонайменше кілька місяців, можливо навіть півроку. Завдяки секретності, зливів інформації не було.

Про це розповів офіцер 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ. За його словами, до операції було залучено максимальну кількість командних ресурсів та підрозділів забезпечення, а також проводилась ретельна підготовка особового складу і необхідного спорядження.

"Планування відбувалося на найвищому рівні, що дало позитивні результати завдяки секретності, відсутності зливів чітких інформацій, недоступності її в медіаресурсах", - розказав офіцер-десантник. Відео дня

Курська операція була насамперед потрібна заради підняття бойового духу українських військових, що й сталося завдяки успіху офензиви. Дії ЗСУ в регіоні дозволили зменшити навантаженість фронту на Донбасі, Запорізькій, Херсонській та Харківській областях. Військовослужбовець додав, що це дало можливість краще триматися українським силам, які залучені у бойові дії на цих напрямках.

"Ми можемо й надалі добряче давати по зубах цим "ведмедям" та дерти їхню шкуру", - наголосив він, прокоментувавши подальші можливості українських військових, які беруть участь в операції у Курській області.

Курська операція - останні новини

Як повідомляв УНІАН, ЗСУ від початку військової операції на Курщині взяли під контроль вже понад 90 населених пунктів країни-агресорки - понад 1250 квадратних кілометрів території. Наразі там діє військова комендатура.

Офіцер резерву ЗСУ, військовий аналітик Андрій Крамаров зазначив, що росіяни були змушені перекинути підрозділи, які знаходилися на півдні України в Запорізькій області і були резервом для окупантів на передовій. Це дещо полегшує ситуацію для наших військ.

Тим часом у розвідці Британії повідомили, що Кремль намагається захистити Курську область від наступу ЗСУ, залучаючи частини, сформовані зі спеціалістів. Там заявили, що одним із таких підрозділів став спеціалізований мотострілковий полк, сформований у травні з особового складу Повітряно-космічних сил (ВКС).

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