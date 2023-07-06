На двох нових супутникових знімках видно невідомі білі фігури на даху четвертого реактора Запорізької АЕС.
Знімки, зроблені компанією супутникових знімків Planet Labs, були зроблені 5 липня - на наступний день після того, як президент України Володимир Зеленський заявив, що на заводі могла бути закладена вибухівка, пише Sky News.
На самому чіткому зі знімків, зроблених о 07:51, видно п'ять білих фігур. На другому знімку, зробленому о 10:16, видно лише три білі фігури. На третьому зображенні, зробленому за кілька годин до двох інших, не видно білих фігур, при цьому Planet Labs позначила зображення як зроблене о 05:27 ранку.
"Це може бути пов'язано зі зміною освітлення, але це непереконливо. Неможливо підтвердити, що це за форми, тільки за супутниковими знімками", - зазначають журналісти.
На жодному із супутникових знімків, надісланих Sky News, жодних змін на даху третього реактора не видно.
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