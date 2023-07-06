На самому чіткому зі знімків видно п'ять білих фігур.

На двох нових супутникових знімках видно невідомі білі фігури на даху четвертого реактора Запорізької АЕС.

Знімки, зроблені компанією супутникових знімків Planet Labs, були зроблені 5 липня - на наступний день після того, як президент України Володимир Зеленський заявив, що на заводі могла бути закладена вибухівка, пише Sky News.

На самому чіткому зі знімків, зроблених о 07:51, видно п'ять білих фігур. На другому знімку, зробленому о 10:16, видно лише три білі фігури. На третьому зображенні, зробленому за кілька годин до двох інших, не видно білих фігур, при цьому Planet Labs позначила зображення як зроблене о 05:27 ранку.

Відео дня

"Це може бути пов'язано зі зміною освітлення, але це непереконливо. Неможливо підтвердити, що це за форми, тільки за супутниковими знімками", - зазначають журналісти.

На жодному із супутникових знімків, надісланих Sky News, жодних змін на даху третього реактора не видно.

Ситуація на ЗАЕС - останні новини

"Енергоатом" попередив про нову загрозу від діяльності росіян на окупованій Запорізькій атомній електростанції - довіряють управління найбільшим атомним об'єктом Європи є недосвідчені фахівці з РФ, які зовсім не мають необхідних знань і навичок.

Росіянин збираються перевести в режим "гарячої зупинки" енергоблок № 4 на Запорізькій АЕС у місті Енергодар, тим самим підвищуючи ризик катастрофи.

Вас також можуть зацікавити новини: