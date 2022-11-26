Також не виключається проведення диверсійно-розвідувальної роботи з використанням водолазних груп російського агресора.

Російські окупанти намагаються розвідати розташування систем протиповітряної оборони ЗСУ в Одеській області.

Як розповіли в оперативному командуванні "Південь", Одеська область і Одеса залишаються серед пріоритетів росіян, навіть попри те, що після деокупації правобережжя лінія фронту відсунулася суттєво на схід.

Зазначається, що регіон має вихід до Чорного моря, де присутнє на бойовому чергуванні значне корабельне угруповання Чорноморського флоту РФ.

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"Крім того, регіон досить системно піддається ракетно-дроновим атакам. Повітряні безпілотники з моря проводять розвідку та намагаються викривати обстановку, в тому числі і вишукуючи системи протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.

Протидесантна оборона узбережжя, організована з перших днів повномасштабного вторгнення лишається актуальною і сьогодні, незважаючи на малу імовірність ворожої висадки. Водночас не виключається проведення диверсійно-розвідувальної роботи і з використанням водолазних груп противника.

В ОК "Південь" зазначили, що Сили та засоби оборони регіону зосереджені та організовані для забезпечення безпеки. В тому числі із проведенням бойових і навчальних заходів для підтримання готовності і реагування на виклики та загрози.

"Таким чином, час від часу дії Сил оборони можуть супроводжуватися звуками бойової роботи, вибухами та пострілами", - додали в командуванні.

Також йдеться про те, що у випадку загрози населення регіону оперативно сповіщається про необхідність переходу в укриття. В інших випадках, коли триває повсякденна робота, про її час, місце і результати не сповіщають, оскільки діяльність підрозділів Сил оборони не підлягає висвітленню, щоб не орієнтувати ворога.

ППО України - останні новини

Нагадаємо, 23 листопада Росія завдала по території України черговий масований ракетний удар. Українська протиповітряна оборона знищила 5 безпілотників та 51 з майже 70 ракет, випущених по нашій державі. У Генштабі тоді уточнили, що російські окупанти випустили по Україні до 65 крилатих ракет Х-101.

В оперативному командуванні "Південь" зазначили, що під час масованого ракетного удару по всій території України, в зоні відповідальності ОК "Південь" зафіксовано пуски ракет як повітряного базування, типу Х-101, так і морського - типу "Калібр". Силами протиповітряної оборони збито 15 крилатих ракет: 10 над Черкащиною, 1 - над Миколаївщиною, по 2 - над Одещиною і Вінниччиною.

За словами військового експерта Олега Жданова, найнебезпечнішими для України є гіперзвукові ракети "Кинджал", оскільки системі протиповітряної оборони складно їх збивати.

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