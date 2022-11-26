Зрадник планував отримати посаду директора департаменту житлово-комунального господарства при так званій "адміністрації РФ в Одеській області".

В Одесі затримали агента ФСБ, який фіксував на прихований відеореєстратор позиції Сил оборони.

Як повідомили в прес-службі Одеської обласної прокуратури, за даними слідства, чоловік, маючи антиукраїнську позицію та підтримуючи окупацію Одещини, фіксував та передавав інформацію щодо місць дислокації, переміщення підрозділів та військової техніки, а також місць розгортання і обладнання блокпостів для нанесення ракетних ударів і захоплення регіону.

"Зібрані фото- та відеоматеріали зрадник передавав співробітникам ФСБ РФ, бажаючи отримати посаду директора департаменту житлово-комунального господарства при так званій "адміністрації РФ в Одеській області", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Зрадника затримали під час чергової передачі корегувальної інформації для ворога та вилучили приховану картку пам’яті у пачці з-під сигарет та мобільний телефон.

Зазначається, що розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Одеській області.

Як повідомили в УСБУ в Одеській області, агент ФСБ знімав на прихований відеореєстратор позиції Сил оборони.

"Затриманий виїжджав до різних районів Одеси та передмістя і візуально оглядав місцевість. Для фіксації військових об’єктів він використовував прихований у салоні власного авто відеореєстратор. Зібрану інформацію зберігав на картці пам'яті, яку планував передати ворогу. Втім, співробітники СБУ своєчасно викрили злочинні наміри зрадника та затримали його на спробі передачі розвідданих ворогу", - розповіли в управлінні.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Агенти ФСБ в Україні

Раніше на українсько-молдовському кордоні затримали іноземного прихильника агресії РФ, який намагався потрапити в Одеську область. Правоохоронці виявили у телефоні іноземця пропагандистські матеріали, зокрема із зображенням ворожої символіки на підтримку російської армії.

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