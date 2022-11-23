Ударів зазнали житлові будинки та ТЕЦ, ТЕС і електропідстанції у місті Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях.

За попередньою інформацією, російські окупанти випустили по Україні до 65 крилатих ракет Х-101.

Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, протягом дня російські окупанти завдали масованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури України.

"За попередньою інформацією, було застосовано до 65 крилатих ракет Х-101, 51 з яких збито Силами оборони України. Ударів зазнали житлові будинки та ТЕЦ, ТЕС і електропідстанції у місті Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, цієї ночі противник завдав два ракетних удари по Запорізькій області та здійснив п'ять обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ.

На Одещині уламками збитої ворожої ракети зруйновано господарчу споруду, загинуло два десятки свійських птахів.

Як повідомили в оперативному командуванні "Південь", під час масованого ракетного удару по всій території України, в зоні відповідальності ОК "Південь" зафіксовано пуски ракет як повітряного базування, типу Х-101, так і морського - типу "Калібр". Силами протиповітряної оборони збито 15 крилатих ракет: 10 над Черкащиною, 1 - над Миколаївщиною, по 2 - над Одещиною і Вінниччиною.

"Уламками збитої ракети зруйновано одну господарчу будівлю на Одещині, де вбито майже два десятки свійських птахів. Люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що атакований об'єкт енергетичної інфраструктури на Вінничині, де поранено одну цивільну особу.

Ракентий удар РФ: деталі

23 листопада Росія учергове здійснила масовану атаку по Україні. Ударів зазнали житлові будинки та ТЕЦ, ТЕС і електропідстанції у місті Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях. ППО знищила 5 безпілотників та 51 з майже 70 ракет, випущених по Україні.

Через російські обстріли у середу, 23 листопада, постачання води призупинене в усьому Києві. Жителів міста просять за можливості запастися водою.